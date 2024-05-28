«المصري للفكر»: حجم التجارة بين الصين والدول العربية وصلت 398 مليار دولار عام 2023

بمناسبة انعقاد المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني حاليا بمدينة بكين الصينية، والذي يشارك به الرئيس عبدالفتاح السيسي، فقد أكد المركز المصري للفكر والدراسات التحليلية، خلال تقريره التحليلي، أن العمل ضمن المنتدى العربي الصيني تطور منذ إنشائه قبل نحو 20 عاما، حيث شهدت العلاقات الصينية العربية تطورا من مستوى علاقات الشراكة، التي تم إقرارها عام 2004 إلى علاقات التعاون الاستراتيجي، والتي تم التوافق عليها خلال الدورة الرابعة للاجتماع الوزاري للمنتدى عام 2010، وصولاً إلى مستوى «علاقات الشراكة الاستراتيجية» والتي أقرها الجانبان خلال الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري للمنتدى عام 2018.

وأشار المركز إلى أنه على مستوى العلاقات الثنائية، فقد ارتقت علاقات الصين مع كل من مصر والجزائر والسعودية والإمارات إلى مستوى علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة، فيما جمعتها علاقة «شراكة استراتيجية» مع 10 دول عربية وهي: قطر والعراق والأردن والسودان والمغرب وعمان وجيبوتي والكويت وفلسطين وسوريا، إضافة إلى جامعة الدول العربية، كما انضمت 13 دولة عربية إلى مجموعة الأصدقاء المبادرة التنمية العالمية.

التعاون العربي الصيني في بناء «الحزام والطريق» يمثل قوة دافعة في مسار تعزيز العلاقات

وأوضح المركز أن التعاون العربي الصيني في بناء «الحزام والطريق» يمثل قوة دافعة في مسار تعزيز العلاقات وبحسب الرئيس الصيني، يتشكل نمط التعاون ضمن مبادرة «الحزام والطريق» وفقًا لصيغة 1+2+3، والتي تتخذ التعاون في مجال الطاقة كقاعدة أساسية (1)، وفي مجالي البنية التحتية وتسهيل التجارة والاستثمارات كجناحين (2)، والمجالات الثلاثة العالية التقنية للطاقة النووية والأقمار الاصطناعية الفضائية والطاقة الجديدة كنقاط اختراق (3)، بما يحقق في النهاية فوزا مشتركا للجانبين ويمهد الطريق أمام بناء رابطة المصير المشترك بين الصين والدول العربية معًا.

200 مشروع ضخم في مجالات مختلفة

وأضاف المركز أنه في سياق مبادرة «الحزام والطريق»، فقد تم تنفيذ أكثر من 200 مشروع ضخم في مجالات مختلفة، بما في ذلك الطاقة والبنية التحتية وشبكات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والفضاء والتكنولوجيا النووية السلمية والطاقة المتجددة والتجارة الإلكترونية، الأمر الذي بدوره حقق استفادة لنحو ملياري نسمة من الجانبين.

وأشار المركز إلى أنه وفقا لتقرير الاستثمار في مبادرة «الحزام والطريق» في الصين لعام 2021، فقد استهدفت معظم استثمارات المبادرة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي عام 2022، بلغت مشاركة مبادرة الحزام والطريق الصينية في الشرق الأوسط حوالي 23% بالمقارنة 16.5% خلال عام 2021.

أكد المركز المصري للفكر والدراسات التحليلية، أنه على صعيد العلاقات التجارية بين الصين والدول العربية فقد ارتفع حجم التجارة السنوية بين الصين والدول العربية من 36.7 مليار دولار أمريكي في عام 2004 إلى 398.1 مليار دولار أمريكي في عام 2023، بزيادة تقدر بأكثر من 10 أضعاف.