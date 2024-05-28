كاتب صحفي: إسرائيل دولة مارقة لا تعترف بالمواثيق الدولية

قال الدكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن التجارب والخبرات السابقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي تشير إلى عدم تصديق ما تقوله حكومتها، حيث قطعت كل السبل أمام أي مصداقية من الممكن أن تتحلى بها.

تعريف القانون الدولي للممارسات الإسرائيلية

وأضاف «السعيد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم »، المذاع على قناة «الحياة»، أن «ما تقوم به إسرائيل يؤكد على أنها دولة منقسمة على نفسها، غير جديرة بالثقة، كما أنها دولة مارقة وفقا لتعريف القانون الدولي، لأنها لا تعترف بأي مواثيق أو اتفاقات».

وأكد «السعيد»، أنه من الصعب أن نصدق ما تقوله إسرائيل أو نذهب بعيداً فيما يتعلق بجدية ما تقوله، ففي الوقت الذي تقول فيه إنها ستقدم ورقة لمقترحات الهدنة ترتكب مجازر جديدة ضد المدنيين الأبرياء في خيام النازحين في رفح الفلسطينية، مما يمثل محاولة للعب على كل الجبهات، حيث تظهر أمام العالم على أنها مع جهود التهدئة، وفي الوقت نفسه ترتكب مجازر جديدة.