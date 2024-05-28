يوم أسود على الاحتلال.. الفصائل الفلسطينية تقتل 3 جنود وتصيب 10 وتدمر دبابتين

شهد الاحتلال الإسرائيلي يومًا أسود بعدما فقد عددا من جنوده بين قتيل وجريح ومفقود، وخسر أيضًا عددًا من آلياته العسكرية، وذلك خلال حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي والمستمرة لليوم الـ235 على التوالي.

مقتل 3 جنود وإصابة 10 في حادث أمني صعب

ونقلت «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها عن إعلام الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 3 جنود وإصابة 10 آخرين فيما أسموه حادث أمني صعب، جنوب قطاع غزة.

وأعلن إعلام إسرائيلي مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين في انفجار منزل مفخخ بقطاع غزة، وكشفت الفصائل الفلسطينية أن عناصرها تمكنوا من تفجير منزل مفخخ في قوة إسرائيلية خاصة في مخيم الشعوت جنوب مدينة رفح وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

قذائف الهاون تفرق حشود الاحتلال

كما أطلقت فصائل فلسطينية قذائف الهاون صوب قوات الاحتلال بمحيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني، كما استهدفت حشود الاحتلال في محاور التقدم بالمنطقة الوسطى بقذائف الهاون وصواريخ رجوم.

أعلنت الفصائل الفلسطينية قصف تجمع لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محيط الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا شمال غزة بقذائف الهاون.

وأكدت فصائل فلسطينية استهدافها دبابتين إسرائيليتين من نوع ميركافا، بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، كما قصفت الفصائل قوات الاحتلال المتمركزة في محيط حي رابعة العدوية جنوب مدينة رفح الفلسطينية، بصواريخ 107 قصيرة المدى.