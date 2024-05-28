7 مشاهد من أحدث سقطات الاحتلال الإسرائيلي.. الموساد يبتز مدعي «الجنائية الدولية»

فجَّر تحقيق صحفي نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، سقطات وجرائم الموساد الإسرائيلي في حق قضاة المحكمة الجنائية الدولية، خاصة التهديدات التي تلقتها المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، لإغلاق التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية السابقة، بناء على ضغوط رئيس الموساد السابق، يوسي كوهين، من أجل إغلاق ملف التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية خلال السنوات السابقة.

«الوطن» ترصد لكم أبرز مشاهد تعامل الموساد الإسرائيلي مع المدعية العامة للمحكمة، كما يلي:

الموساد سعى إلى المساس بالمدعية العامة أو تجنيدها

1- رئيس الموساد يوسي كوهين وفاتوا بنسودا التقيا سرا في السنوات التي سبقت قرارها فتح تحقيق رسمي عام 2021 للاشتباه في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.

2- سعى رئيس الموساد إلى المساس بالمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أو تجنيدها كشخص يتعاون مع مطالب إسرائيل، وقال لها «يجب عليك مساعدتنا ودعينا نعتني بك».

3- هدد رئيس الموساد المدعية العامة للمحكمة بشكل مباشر قائلًا «لا نريد التورط في أشياء يمكن أن تعرض أمنك أو أمن عائلتك للخطر».

4- اهتم الموساد بأسرة المدعي العام، حتى إنه حصل على نصوص المحادثات بين بنسودا وزوجها في محاولة لاستخدام هذه المحادثات لتشويه سمعتها.

5- استخدم كوهين، الذي قاد الموساد في الفترة 2016-2021، تكتيكات حقيرة ضد المدعي العام السابق، حتى إنه كان لديه اتصالات متكررة شملت تهديد بنسودا بين عامي 2017 و2021.

6- وصلت تهديدات رئيس الموساد لحد المطاردة لمحاولة إقناعها عدم التحقيق مع إسرائيل.

7- ظهرت هذه المعلومات المنشورة في التحقيق للنور بعد أن أعلن كريم خان، والذي تولى منصب المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية خلفًا لبنسودا، عن نيته إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، من بينهم نتنياهو.