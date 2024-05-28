طارق الشناوي: فيلم «رفعت عيني للسماء» شرّف مصر في المحافل الدولية وعبر عن الفتيات

قال طارق الشناوي، الناقد الفني، إن فيلم «رفعت عيني للسماء»، الذي حصد جائزة العين الذهبية مُناصفة كأفضل فيلما تسجيليا في كل أقسام مهرجان «كان» شرًّف مصر كُلها، وأثبت امتلاك مصر مُبدعين في كل أنحاء الجمهورية.

وأضاف الناقد الفني خلال مؤتمر «بناء الجمهورية الجديدة.. رؤية ثقافية» التي تنظمه الهيئة الإنجيلية القبطية بالإسكندرية، أن الفيلم إخراج ندى رياض وأيمن الأمير يتناول فرقة من الفتيات من قرية برشا في صعيد المنيا تقدمن فنا دراميا وغنائيا وفولكلوريا بكل جرأة وإبداع.

الشناوي: الفيلم قدم رسائل اجتماعية مٌميزة عن الفتيات

وأشار إلى أن صناع فيلم الذي حصد الجائزة في مهرجان كان، استطاعوا إيصال رسائل اجتماعية مٌميزة عن الفتيات حيث قالوا لا لزواج القاصرات، ورفضوا التحرش وغيرها من الأمور السلبية تجاه الفتيات في المجتمع، كما قالوا نعم للأمور الإيجابية أبرزها اختيار البنت لمن تحب من خلال عرض فلكلوري مميز.

تفاصيل فيلم رفعت عيني إلى السماء

ولفت إلى أن أحداث الفيلم تدور حول مجموعة من الفتيات اللاتي يُقررن تأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهن المُستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، بشوارع قريتهن الصغيرة لتسليط الضوء على القضايا التي تُؤرقهن كالزواج المبكر، والعنف الأسري وتعليم الفتيات، بينما يمتلكن أحلاما تفوق حد السماء وسرد عدد كبير من المشاكل التي طرح عدد من القضايا التي تواجه الفتيات والمرأة.

وأضاف: لابد أن نكون سعداء بهذا الفيلم والفتيات الذين أبهرونا بالإنتاج المشترك، خاصة أنه أصبح علامة تعاون في العالم كله، وأن جيل المٌخرجين أصبح على يقين أن يكونوا مٌنفتحين لذلك.