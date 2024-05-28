محلل سياسي: فلسطين حركت ضمير العالم.. ودولة جديدة تدرس الاعتراف بها

قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، محسن أبو رمضان، إنَّ حكومة نتنياهو المتطرفة ارتكبت مجزرة الخيام ومستمرة في العدوان على الشعب الفلسطيني مٌتجاوزة القوانين والأعراف الدولية وتواصل تجاهل قرار المحكمة الدولية الأخير بوقف العدوان والعمليات العسكرية على مدينة رفح الفلسطينية على وجه التحديد.

الاعتداء الإسرائيلي على مخيمات النزوح

وأضاف «أبو رمضان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، تقديم الإعلامية دينا الوكيل، والمُذاع على شاشة «dmc»، أنَّ الاعتداء الإسرائيلي على مخيمات النزوح وتنفيذ عمليات عسكرية يُؤثر على مستقبل العلاقات مع دول الجوار ويؤكد عدم اكتراث دولة الاحتلال بالاتفاقات والمعاهدات الدولية.

مصر ترفض كل مخططات التهجير

وتابع: «الموقف المصري تجاه العدوان الإسرائيلي على رفح الفلسطينية وعلى غزة بوجه عام، واضح وصلب ونثمنه، فمصر ترفض كل مخططات التهجير، والشعب الفلسطيني مٌستمر في كفاحه العادل والمشروع وإنجازاته مٌرحب بها من خلال اعتراف العديد من الدول بفلسطين، وهناك دولة جديدة تدرس الاعتراف بفلسطين بعد إسبانيا والنرويج وأيرلندا وهي سلوفينيا، مؤكدا أن فلسطين نجحت في تحريك ضمير العالم بقضيتها المشروعة».