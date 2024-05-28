البيت الأبيض: ندين سقوط ضحايا مدنيين.. وننتظر «التحقيقات الإسرائيلية» بشأن رفح الفلسطينية

أكد البيت الأبيض أنه ينظر في خيارات أخرى للتصدي لتجاوز المحكمة الجنائية الدولية، مُدينًا سقوط أي ضحايا من المدنيين، وأنه ما زال ينتظر ما وصفه بـ«التحقيقات الإسرائيلية» بشأن قصف خيام النازحين في رفح الفلسطينية، موضحا أنه على إسرائيل تجنب شن عملية عسكرية كبيرة في المراكز السكنية بقطاع غزة، مشددا على أنه لم يرَ بعد أي خطة إسرائيلية لتوفير الأمن والحماية للمدنيين في رفح الفلسطينية.

واشنطن تعارض فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

وأضاف البيت الأبيض أن «واشنطن تعارض فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب سعيها لإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين، وإسرائيل قد تصبح معزولة أكثر عن المجتمع الدولي بسبب الطريقة التي تنفذ بها عملياتها العسكرية، ونرفض العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة لما لها من مخاطر على حياة المدنيين، ولم نغض الطرف عن قصف رفح الفلسطينية ونتابع عن كثب التحقيقات الإسرائيلية، وتواصلنا مع جيش الاحتلال الإسرائيلي للحصول على مزيد من المعلومات بشأن قصف خيام النازحين في رفح الفلسطينية».

الصور الواردة بعد القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية مروعة

وأوضح البيت الأبيض أن الصور الواردة بعد القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية مروعة، ولا نريد رؤية أي عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وعلى إسرائيل تجنب أي خسارة في الأرواح خلال حربها بقطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية بنبأ عاجل منذ قليل.