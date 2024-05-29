كريم العمدة: اقتصاد الدول يتأثر بالحروب والإرهاب

قال الدكتور كريم العمدة، خبير الاقتصاد السياسي، إنه لا يمكن الفصل بين الحروب والإرهاب والاقتصاد، موضحًا أن الاقتصاد يتأثر بكل العوامل، لكن تتباين في أن تأثيرها قد يكون مباشر على الدول الداخلة في الصراع، ودول أخرى تتأثر بشكل غير مباشر.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج الشاهد، أن المؤشرات الاقتصادية لبعض الدول كانت تتجه نحو تحقيق مكاسب اقتصادية، أو على الأقل وجود تحسن في مؤشراتها مستقبلا، لكن مع وجود الأزمة ترتفع المؤشرات بشكل أقل، ما يمثل تراجعًا.

ولفت إلى أن بعض المواطنين يقارنون أنفسهم بالدول الأوروبية أو الآسيوية، لكن ظروف الإقليم تختلف من مكان لآخر.