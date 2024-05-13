أستاذ اقتصاد زراعي: مشروع مستقبل مصر نهضة كبيرة في التنمية المستدامة

قال الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن افتتاح موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة له أهمية كبيرة، موضحا أن هناك متابعة دؤوبة من القيادة السياسية لهذا الأمر الذي يمثل نهضة كبيرة في التنمية المستدامة.

مستقبل مصر يمثل فكر شمولي للتنمية

وأضاف «كمال»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن مشروع مستقبل مصر يمثل فكر شمولي للتنمية، مؤكدا أن التنمية الزراعية بجانب الصناعية تؤدي إلى تقليل الفائض ورفع القيمة المضافة، مضيفا أن المشروع عبقري بطبيعته، ويقع بالقرب من محور الضبعة في الظهير الصحراوي لخمس محافظات مهمة وبالقرب من المواني والمطارات.

المشروع يضم 70% من الزراعة الآلية

وتابع أنه يمثل نهضة كبيرة إذ تم إضافة مئات الأغذية؛ القمح وبنجر السكر والبطاطس، التي لها مصنع مميز، بالإضافة إلى أن المشروع يضم 70% من الزراعة الآلية على مستوى الجمهورية، وإنتاج حيواني مميز، فضلا عن وجود سوق منشأة لتوصيل الدلتا الجديدة بالقديمة.