العالم في 24 ساعة.. غضب الطبيعة يهدد إسرائيل وترامب يصف خصومة بالـ«حثالة البشرية»

شهد العالم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة العديد من الأحداث المهمة، من بينها تلوث هواء وعواصف رعدية وتحذيرات من حرائق في إسرائيل، وكشف الجارديان فضيحة مرتبطة بالموساد، وهجوم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب على خصومه السياسيين.

غضب الطبيعة يشعل دولة الاحتلال

تعاني دولة الاحتلال حاليًا من ظروف جوية سيئة وتلوث في الهواء، حيث أعلنت وزارة الأمن الداخلي أن عدة مناطق ستشهد في الساعات القادمة تلوثًا عاليًا في الهواء نتيجة تراكم الجسيمات الصغيرة المتنقلة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «يسرائيل هايوم».

وتوقعت خدمات الأرصاد الجوية في إسرائيل ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة بمناطق مختلفة من البلاد، ما يزيد من خطر اندلاع حرائق في عدة مناطق بالقدس وعلى طول الأغوار.

وحذرت خدمات الأرصاد الجوية من خطر السباحة في البحر المتوسط نظرًا لارتفاع الأمواج العالية التي تتراوح حاليًا بين 100 و200 سنتيمتر، مع احتمالية ارتفاعات إضافية.

ومن المتوقع أن تشهد مناطق الجنوب وجبال القدس عواصف رعدية وبرق مصاحبة للشق الصحراوي، وقد تحدث عواصف في جميع أنحاء الجنوب وأيضًا في جبال القدس.

«الجارديان» تكشف فضيحة مرتبطة بالموساد

كشفت صحيفة «الجارديان» البريطانية عن تورط الرئيس السابق لجهاز الموساد، يوسي كوهين، في مؤامرة سرية للضغط على محكمة العدل الدولية، حيث أظهرت التقارير أنه هدد المدعي العام الرئيسي للمحكمة الجنائية الدولية في سلسلة من الاجتماعات السرية، وحاول التأثير عليها للتخلي عن التحقيق في جرائم الحرب في غزة.

وأكدت 4 مصادر أن «بنسودا» قدمت تقارير لمجموعة صغيرة من المسؤولين الكبار في المحكمة بشأن محاولات كوهين للتأثير عليها، نظرًا لقلقها من سلوكه العنيف والمستمر.

ووصل هذا التحقيق، الذي بدأ في عام 2021، إلى ذروته الأسبوع الماضي حين أعلن خليفة بنسودا، كريم خان، نية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نظرًا لسلوك بلاده خلال حربها على غزة.

ترامب يشن هجوما على خصومة السياسين

شنّ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هجوما شرسا على خصومه السياسيين، حيث استغل مناسبة «يوم الذكرى» الذي تحيي فيه الولايات المتحدة ذكرى جنودها القتلى ليصف مناوئيه بأنهم «حثالة بشرية».

وفي حين كان الأمريكيون يكرّمون جنودهم الذين سقطوا في ساحات المعارك والحروب السابقة بزيارة قبورهم ولقاء أفراد العائلة والأصدقاء على موائد الطعام، نشر الرئيس الجمهوري السابق على منصته «تروث سوشال» منشورا قاسيا بحق خصومه.

ووصف ترامب قاضٍ بأنه أحمق، وشن هجوماً على الكاتبة الصحافية السابقة إي جين كارول، التي فازت في دعوى قضائية ضده وتم تعويضها بمبلغ 88 مليون دولار.