نشأت الديهي: إسرائيل تخطت كل الخطوط الحمراء المرسومة من المجتمع الدولي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الاحتلال نفذ مجزرة أدت لاستشهاد 21 فلسطينيًا أمس، مُعقبًا: «دولة الاحتلال تتخطى الخطوط الحمراء المرسومة من قبل أمريكا والمجتمع الدولي ومن مصر».

وتابع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن دولة الاحتلال تعزز قواتها في رفح، بسبب المقاومة الفلسطينية الكبيرة، مُضيفًا أن هناك انتقادات كبيرة لدولة الاحتلال بسبب قصف الخيام في رفح.

وأشار إلى أن بريطانيا انتقدت إسرائيل بسبب المجازر الإسرائيلية، معقبًا: «لا توجد آلية لترجمة الغضب والانتقاد على الأرض، والشعب الفلسطيني هو من يدفع الثمن».