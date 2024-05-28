مرشحة سابقة للانتخابات الأمريكية توقع على صواريخ «اقتلوهم» لدعم إسرائيل

زارت المرشحة السابقة للانتخابات الأمريكية عن الحزب الجمهوري نيكي هايلي الحدود الشمالية لإسرائيل، كما كتبت على صاروخ إسرائيلي خلال زيارتها عبارة «اقتلوهم.. أمريكا تحب إسرائيل»، وفقًا لما نشرته «تايمز أوف إسرائيل».

نيكي هايلي تزور إسرائيل

وزارت هايلي، التي خسرت سباق الحزب الجمهوري في الانتخابات الأمريكية أمام دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، شمال إسرائيل، وقالت إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل: «إسرائيل تقاتل أعداء الولايات المتحدة اليوم، يجب ألا تتوقف إسرائيل حتى تفوز».

وكان يرافق «هايلي» خلال زيارتها سفير إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة وعضو الكنيست الحالي داني دانون، الذي تحدث عن الوضع في شمال إسرائيل قائلًا: «الوضع في الشمال لا يطاق ولا يمكن أن يستمر».

وتضمنت جولة نيكي هايلي زيارة إلى موقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وتحدث «هايلي» و«دانون» مع جنود الاحتلال الإسرائيلي.

زيارة نيكي هايلي واشتداد الصراع

وتأتي زيارة نيكي هايلي، في وقت يشتد الصراع بين الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن ومنافسه دونالد ترامب، وفي أعقاب ازدياد الضغوط الدولية على إسرائيل بشأن العملية العسكرية في رفح الفلسطينية وقصف أماكن الخيام وتجمع النازحين، وذلك رغم تحذير واشنطن والمجتمع الدولي من الهجوم على رفح الفلسطينية.