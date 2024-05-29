ليلى عبد اللطيف تفاجيء العالم العربي بتوقع جديد حول الاحتلال الإسرائيلي

أثارت خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف حالة من الجدل، بعد توقعها فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي، وينتظر الكثيرون تحقق نبوءتها بانتهاء الوضع المأساوي في فلسطين، وانتهاء جميع الحروب المشتعلة ببعض الدول العربية، خلال الفترة القادمة.

توقع جديد لخبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف

تنبأت ليلى عبد اللطيف، بحدوث حالات من الاختناق في الداخل الإسرائيلي، خلال الفترة القادمة لكنها لم تضع وقتا محددا، ما يؤثر بشكل سلبي على السكان، وسيتجه عدد من الإسرائيليين إلى ملاجيء تحت الأرض هربا من خطر كبير ودخان كثيف.

تحقق توقعات ليلى عبد اللطيف

وكانت ليلى عبد اللطيف، قد أطلقت العديد من التوقعات خلال عام 2024، مثل طلاق أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، وفوز الأهلي في مباراته مع الترجي، بالإضافة إلى العديد من الأحداث على المستويين السياسي والاقتصادي.