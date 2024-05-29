كاتب صحفي: الصين تدرك أنّ مصر هي مفتاح الشرق الأوسط

قال الدكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار، إنّ العلاقات المصرية الصينية تسير من مستوى رفيع إلى مستوى أكثر رفعة واستراتيجية، موضحا أنّ مصر منذ عقود طويلة كانت لها علاقات متميزة للصين.

مصر أول دولة عربية وإفريقية تعترف بالصين

وأضاف «البهواشي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، في برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ مصر أول دولة عربية وإفريقية تعترف بالصين، ما كان له دور كبير في الوجدان الصيني والعقلية الصينية التي تقدر تماما الدور المصري والعلاقة مع مصر.

مصر دولة ذات حضارة عريقة

وأشار إلى أنّ الصين تدرك تماما أنّ مصر مفتاح الشرق الأوسط بالنسبة للصين، وتدرك أنّ مصر دولة ذات حضارة عريقة تشبه حضارة الصين، ولها روابط طويلة على مدى التاريخ.

وتابع أنّه منذ 2014 حتى الآن هناك عقدا ذهبيا من العلاقات المصرية الصينية، والفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون وتطوير العلاقات، لافتا إلى أنّ مصر تراهن على شراكتها مع الصين في العديد من المجالات سواء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو الاستثمار.