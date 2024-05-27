رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

البيت الأبيض: نتواصل مع الجيش الإسرائيلي لاتخاذ إجراءات حماية المدنيين الفلسطينيين

كتب:

عمرو هلال
07:53 م | الإثنين 27 مايو 2024
قصف مخيم النازحين في رفح الفلسطينية

قصف مخيم النازحين في رفح الفلسطينية

وصف البيت الأبيض الصور الواردة بعد الغارة الإسرائيلية على رفح الفلسطينية أمس بأنها «مدمرة»، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

أوضح البيت الأبيض، أنه يجري التواصل بشكل فعال مع الجيش الإسرائيلي والشركاء في الميدان لتقييم ما حدث في رفح الفلسطينية، مؤكدًا أنه على إسرائيل اتخاذ الإجراءات والاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين.

اقرأ المزيد:

عضو بـ«النواب»: قصف مخيم النازحين في رفح الفلسطينية انتهاك للقوانين الدولية

حزبيون عن قصف مخيم النازحين في رفح الفلسطينية: إبادة جماعية جديدة

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مدرسة في مخيم النصيرات تؤوي عشرات النازحين

سياسيون يدينون القصف الإسرائيلي على مخيم النازحين في غزة: انتهاك صارخ لحقوق الإنسان
بقلم عمرو هلال