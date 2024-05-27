البيت الأبيض: نتواصل مع الجيش الإسرائيلي لاتخاذ إجراءات حماية المدنيين الفلسطينيين

وصف البيت الأبيض الصور الواردة بعد الغارة الإسرائيلية على رفح الفلسطينية أمس بأنها «مدمرة»، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

أوضح البيت الأبيض، أنه يجري التواصل بشكل فعال مع الجيش الإسرائيلي والشركاء في الميدان لتقييم ما حدث في رفح الفلسطينية، مؤكدًا أنه على إسرائيل اتخاذ الإجراءات والاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين.