باحث سياسي: الصين تدخل إفريقيا عبر بوابة التعاون مع مصر

قال محمد صبري، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن توقيت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين مهم للغاية، موضحا أنها جاء في إطار تطوير العلاقات بين مصر والصين.

هناك فرص اقتصادية واعدة في مصر

وأضاف «صبري» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر لها رؤية جيدة، وذلك باعتراف جميع المؤسسات الدولية بأن هناك فرص اقتصادية واعدة في مصر ستستفيد منها الصين، فهي تحاول أن تعزز علاقاتها في إفريقيا من خلال 3 محاور سياسية واقتصادية وثقافية.

مصر والصين يتفقان في موقفهما تجاه القضية الفلسطينية

وأشار إلى أن المحور السياسي يتمثل في أن مصر والصين يتفقان في موقفهما تجاه القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن حل هذا الصراع يأتي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، والمحور الاقتصادي يتمثل في أن الصين تريد دخول بوابة إفريقيا، موضحا أنها تدرك أن مصر أنسب دولة لإنشاء علاقات تجارية مع دول إفريقيا كلها، لتميزها بالموقع الجغرافي وسيادتها الإقليمية، فضلا عن التوافق بين مصر والصين في رؤية البنية التحتية وتعزيز الطرق.