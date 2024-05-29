وزيرة الهجرة تستقبل أحد أبناء الجالية المصرية في كندا لبحث شئونهم بالخارج

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، راجي طلعت، من أبناء الجالية المصرية في كندا، لبحث عدد من القضايا المتعلقة بالجالية، وتعزيز التعاون في المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي».

الترويج لعدد من المنتجات المصرية بالخارج

ومن ناحيتها، أشادت السفيرة سها جندي، بجهود الجالية المصرية كندا، ودورها الفعال في خدمة المجتمع، بجانب الترويج لما يحدث في مصر من نهضة حقيقية، في شتى المجالات، والترويج لعدد من المنتجات المصرية بالخارج، ومن بينها المنسوجات والرخام والمنتجات المصرية التراثية البارزة.

الاحتفال بالجالية المصرية في كندا برفع العلم المصري

وأشارت وزيرة الهجرة أنها ستحرص على الاحتفال مع أبناء الجالية المصرية بكندا في شهر يوليو برفع العلم المصري على برلمان أونتاريو، مشيرة إلى مشاركتها في مهرجان «اكتشف مصر» بكلمة مسجلة، وهو الحدث الذي شارك به أكثر من 25 ألف شخص من ضمنهم أعضاء الجالية المصرية بكندا.

وأضافت السفيرة سها جندي أن الجالية المصرية في كندا من أوائل الجاليات التي طلبت بعثة مصرية لاستصدار وتجديد بطاقات الرقم القومي والأوراق الثبوتية، موجهة الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمات بسرعة التسجيل مع السفارة المصرية في كندا، والقنصلية المصرية في مونتريال، لحصر عدد المستفيدين، تمهيدا لإرسال مهمة، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والداخلية.

راجي طلعت: هناك نحو 5 ملايين عربي في كندا منهم مليون مصري

وأكد طلعت أن هناك نحو 5 ملايين عربي في كندا، من مصر وسوريا والعراق، من بينهم مليون مصري، ويتم الإعداد حاليا لتنظيم الجالية المصرية لمهرجانين اثنين في الأشهر المقبلة للتعريف بالحضارة المصرية، والتي تتوافق مع احتفالات الجالية المصرية في كندا بتخصيص شهر يوليو شهرا للحضارة المصرية، لافتا إلى أن هناك تطلعا إلى عمل معرض للمنتجات المصرية، في أمريكا الشمالية، في تورنتو وكاليفورنيا، لجذب الراغبين في التعرف على المنتجات المصرية المتميزة، في ظل جودة المنتجات المصرية في التصنيع والتغليف، وقدرتها على المنافسة القوية.