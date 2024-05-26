وزيرة الهجرة تلتقي مستثمرين مصريين بالخارج.. وإشادة بمبادرة استيراد السيارات

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، 2 من المستثمرين المصريين في الخارج، وعصام يوسف، مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، صاحب شركة شحن ملاحي دولية بأمريكا ونائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج في الساحل الشرقي، وعماد باشا، عضو الهيئة التأسيسية باتحاد المصريين في الولايات المتحدة، والأمين العام لاتحاد المصريين في الساحل الشرقي، للاستماع إلى مقترحاتهم واستفساراتهم.

استيراد سيارات المصريين بالخارج

وأشاد المستثمران المصريان بجهود وزارة الهجرة والسفيرة سها جندي لحرصها على التواصل الدائم مع المصريين بالخارج، وإطلاق مبادرة «استيراد سيارات المصريين بالخارج» وتسهيل إجراءاتها لاستجلاب السيارات وتلبية رغباتهم وتطلعاتهم التي طالما نادوا بها ولاقت قبولا من قبل وزيرة الهجرة، مع الطلب بفتحها مرة أخرى لما احتوته من مميزات كثيرة لجموع المصريين بالخارج.

كما ثمّنا دعم الوزيرة لتقديم التسهيلات الجمركية بشأن قواعد الاستيراد، وأعربا عن فخرهما بما تقدمه مصر من جهود حقيقية في تنمية مختلف المحافظات، حيث أوضحوا أنّهم يتابعون جهود التنمية الحقيقية في مختلف النواحي.

إنشاء مستشفى علاجي

واستمعت الوزيرة إلى مقترح إنشاء مستشفي علاجي في مدينة شبين الكوم بالمنوفية، حيث طلب دعم السفيرة سها جندي لتذليل التحديات التي تواجه إنشاء المستشفى، من أجل تقديم الخدمة لأبناء وطنه الأم، وتعميمه بمختلف المحافظات، وفي هذا الصدد، طالبت بملف كامل يتضمن تفاصيل المشروع الخاص بإنشاء المستشفى العلاجي لمخاطبة الجهات المعنية المسؤولة وتقديم ما يلزم من دعم في سبيل الانتهاء منه دون أي عراقيل وتوفير كل الدعم له.

إنشاء مشروع ميناء جاف بالعين السخنة

كما استمعت السفيرة سها جندي، إلى مقترح خاص بإنشاء مشروع ميناء جاف بالعين السخنة، بمنطقة قناة السويس، ورحبت بالمقترحات التي تلقتها، وأنّها ستكون محل عناية ودراستها وتقديم الدعم لها بما يخدم مسار التنمية التي تخوضها الدولة في مختلف الأصعدة.

وردت وزيرة الهجرة على استفسارات المستثمرين بشأن خطة السياحة العلاجية في مصر، مبيّنة أنّ هناك استراتيجية كاملة بشأنها، وأنّ وزارة الهجرة تدعم قطاع السياحة العلاجية من خلال الترويج المكثف للمصريين بالخارج لتحقيق العديد من الأهداف الوطنية الهامة خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى تسليط الضوء على فرص الاستثمار السياحي المتوفرة في مصر، ودعوة المستثمرين المصريين العالميين والمهتمين بهذا الشأن للتعرف على استراتيجية الدولة المصرية في تنمية القطاع السياحي، وتقديم معلومات متكاملة للمصريين بالخارج تمكنهم من الترويج سياحيا للمقاصد السياحية المتنوعة.