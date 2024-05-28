«راعي مصر» تكرم الجالية المصرية في أستراليا وتدعم الأسر الأكثر احتياجا

نظمت مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حفلها السنوي الخيري في مدينة سيدني بأستراليا، بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا بمصر وتعزيز الروابط بين الجاليات المصرية في الخارج ووطنهم الأم.

حضور أكثر من 500 من أبناء الجالية المصرية في أستراليا

جاء ذلك بحضور أكثر من 500 من أبناء الجالية المصرية في أستراليا والأجانب وحضور وزيرة التربية و التعليم بسيدني آن علي، والسفير المصري بسيدني محمد خليل، ولفيف من الشخصيات العامة والأطباء والقضاة بأستراليا.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود مؤسسة راعي مصر لتعزيز العمل الخيري ودعم الأسر الأكثر احتياجًا بمصر، وتأكيدًا لأهمية دور الجاليات المصرية في دعم التنمية والتطوير في وطنهم الأم.

وخلال الاحتفالية جرى تنظيم مزاد خيري لعرض أبرز مقتنيات الفنانين المصريين من أعمالهم الفنية الشهيرة، إذ تذهب عوائدها لصالح الفقراء والأسر الأكثر احتياجًا في مصر.

النجوم المشاركين في المزاد الخيري

من بين النجوم المشاركين في المزاد الخيري، الفنان أحمد حلمي الذي تبرع بدبلة ظهر بها في فيلم عسل أسود، والنجم كريم عبدالعزيز الذي يقدم أحد مقتنياته الفنية، بالإضافة إلى تبرع السيدة ليندا أرملة الفنان الراحل جورج سيدهم بقميصه الشهير من مسرحية «المتزوجون».

وتقديرًا لجهودهم في دعم مؤسسة راعي مصرـ كرمت المؤسسة خلال الاحتفالية الداعمين لأنشطة راعي مصر في أستراليا وهم ماجد زكي ودكتور مجدي كيرلس ومينا حنا وأسرة المرحوم مينا سليمان.

ووجه المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر الشكر لكل أعضاء الجالية المصرية في أستراليا على دورهم المجتمعي ودعم أنشطة مؤسسة راعي مصر لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

وأكد أنَّ هذا الحدث السنوي مناسبة مهمة لتوحيد الجهود وتعزيز روح المسؤولية المجتمعية كما يعكس هذا الحدث التضامن القوي والتفاني في خدمة المجتمع لدى أفراد الجالية المصرية في أستراليا، مشيرًا إلى استمرار جهود المؤسسة في خدمة المجتمع ودعم الأسر المحتاجة في مصر.