محمد علي حسن: ضغوط الشارع وراء موجة الاعترافات الأوروبية الأخيرة بدولة فلسطين

قال الكاتب الصحفي محمد علي حسن، إن هناك 3 دول أوروبية اعترفت بدولة فلسطين، بجانب 143 دولة على مستوى العالم، مؤكدا أن هذا الاعتراف تم بسبب ضغوط شعبية على الحكومات في المقام الأول؛ نظرًا لما رآته الشعوب وشاهدته من مجازر يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، وحرب إبادة حقيقية في قطاع غزة.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر فضائية «DMC»، أن هناك أكثر من 40 ألف شهيد فلسطيني في قطاع غزة، وأكثر منهم بعشرات الآلاف تحت الأنقاض منذ السابع من أكتوبر، وهناك عشرات الآلاف من المصابين، مشيرا إلى أن 70% من هؤلاء الشهداء هم من السيدات والأطفال.

وأضاف: «هذه الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، جعلت من دول أخرى أن تفكر بشكل كبير أن تتخذ نفس الإجراءات على سبيل المثال سلوفينيا».

وعن أسباب استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني، أشار الكاتب الصحفي، إلى أن أن هناك محورين، الأول من داخل الاحتلال الإسرائيلي وتحديدًا حكومة بنيامين نتنياهو، حيث أن نتنياهو يعلم جيدًا أن هذه الحرب كلما طال أمدها طال أمد حكومته التي يوجد عليها سخط شعبي في الشارع الإسرائيلي.

وتابع: «كمان هناك تسويف من بعض الوزراء في الحكومة الإسرائيلية نظرًا لبعض الملفات المتعلقة بالفشل الذريع لهذه الحكومة، من ضمنها أهالي الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، التي لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية أي خطوة إيجابية».