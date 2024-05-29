«القاهرة الإخبارية»: أوروبا تتخذ خطوات جديدة للضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «اتفاقية الشراكة.. خطوة أوروبية جديدة للضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة»، أشار إلى اتخاذ أوروبا خطوة جديدة للضغط على إسرائيل في وقف الانتهاكات في غزة.

وقف الجرائم في غزة

وقال التقرير: «في خطوة أوروبية جديدة للضغط على إسرائيل لوقف الجرائم في قطاع غزة، اتفق وزراء خارجية التكتل على دعوة مجلس الشراكة مع إسرائيل للانعقاد لمناقشة امتثالها لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل والمعروف باسم اتفاقية الشراكة».

وقف الهجوم العسكري في رفح الفلسطينية

وأضاف: «المسؤولون الأوروبيون يعتزمون اغتنام الاجتماع لمواجهة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن امتثالها للحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي أمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري في مدينة رفح الفلسطينية».

وتابع: «الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أوضح أن إسرائيل لم تلتزم بقرار محكمة العدل الدولية بوقف الأنشطة العسكرية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن اجتماع مجلس الشراكة مع إسرائيل سيناقش مدى التزام إسرائيل باحترام حقوق الإنسان على حلفية العدوان على قطاع غزة».