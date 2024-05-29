«إنهاء مفاجئ».. إزالة الرصيف البحري الأمريكي من أمام سواحل غزة

أفادت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أن الرصيف البحري العسكري قبالة ساحل قطاع غزة سيتم إزالته مؤقتا، بعد انفصال أحد أجزاء هيكله، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البربطاينة.

إزالة الرصيف بعد أسبوعين من تشغيله

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في مارس عن نية إقامة الرصيف العائم قبالة ساحل غزة، وتقدر قيمة الرصيف بنحو 320 مليون دولار، وشارك حوالي ألف عسكري أمريكي في بنائه، ودخل الرصيف حيز العمليات قبل أسبوعين.

وأفادت سابرينا سينج، المتحدثة باسم البنتاغون، أن جزءًا من الرصيف البحري قد انفصل عنه، ومن المقرر سحب الرصيف على مدار الثمانية والأربعين ساعة القادمة إلى ميناء أسدود في الاحتلال الإسرائيلي لإجراء عمليات الإصلاح اللازمة.

متى يعود الرصيف؟

أشارت سابرينا سينج إلى أن الإصلاح سيستغرق أسبوعًا، قبل أن يعود الرصيف إلى موقعه قبالة ساحل غزة.

ذكر مسؤولان أمريكيان، طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، لوكالة «رويترز» أن الطقس السيء يُعتقد أنه سبب انفصال جزء من الرصيف.

وأفاد متحدث باسم برنامج الأغذية العالمي، بأن الولايات المتحدة قد نقلت 137 شاحنة مساعدات من الرصيف البحري منذ بدء عملياته، ما يعادل 900 طن متري.