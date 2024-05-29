صور مسربة داخل سجون الاحتلال.. تعذيب عدد من الفلسطنيين والتنكيل بهم

كشفت صور مسربة من داخل سجون جيش الاحتلال الإسرائيلي، عشرات الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم من قطاع غزة؛ إذ ظهروا في حالة مزرية بجانب التنكيل بهم وتعذيبهم.

صور مسربة في داخل سجون الاحتلال

وأظهرت اللقطات التي تم تسريبها من سجون الاحتلال الأسرى الفلسطنيين وهم مكبلين بالأغلال ومعصوبو الأعين طوال الوقت، وذلك خلف قضبان حديدية، فيما أظهرت لقطة أخرى الحالة النفسية السيئة التي يمر بها المحتجزين نتيجة التعذيب المستمر من جانب جنود الاحتلال الإسرائيلي.