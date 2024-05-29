قبل ساعات من حفل زفافها.. ياسمين رئيس توجه رسالة لأهل غزة

رغم انشغال الفنانة ياسمين رئيس بتحضيرات حفل زفافها، المقرر إقامته غدا الخميس بحضور نجوم الفن، إلا أنها تتذكر أهل غزة وتطلب الدعاء لهم.

رسالة خاصة من ياسمين رئيس لأهل غزة

ونشرت الفنانة ياسمين رئيس عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، منشور خاص ودعاء لأهل غزة قائلة: «اللهم قد طالت الغمة واشتدت المحنة، وعظم البلاء، ففرج عن أهل غزة يا الله».

موعد حفل زفاف ياسمين رئيس

ومن المقرر أن يقام حفل زفاف ياسمين رئيس على رجل الأعمال أحمد عبدالعزيز غداً الخميس المقبل بحضور الأصدقاء والأهل من العروسين.

ياسمين رئيس تنتظر عرض فيلم الفستان الأبيض

من ناحية أخرى، تنتظر الفنانة ياسمين رئيس عرض أحدث أفلامها «الفستان الأبيض»، بعد تألقها في الموسم الرمضاني الماضي من تقديمها لشخصية شهرزاد في مسلسل جودر مع الفنان ياسر جلال، وشاركهم في البطولة كل من نور اللبنانية، تارا عماد، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.