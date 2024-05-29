جينا أورتيجا بطلة مسلسل «Wednesday» تدعم غزة: «أين الإنسانية»

تواصل النجمة الأمريكية جينا أورتيجا دعمها للقضية الفلسطينية حيث خصصت حسابها على «إنستجرام» من أجل إلقاء الضوء على الوضع داخل فلسطين، بعد أحداث الدموية الأخيرة التي قام بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل في رفح، ونشرت صورة عبر حسابها، جاء فيها «كل العيون على رفح»، كما طلبت من متابعيها التبرع لحملة من أجل أطفال غزة.

يستمر ذبح الآلاف والآلاف من الأطفال

ونشرت جينا أورتيجا بطلة مسلسل Wednesday، عبر حسابها على «إنستجرام»، صورة لعائلة فلسطينية تجلس في حقل من الزهور وهي تبتسم، معلقة: «تتناقش الجماهير حول وقف إطلاق النار بينما يستمر ذبح الآلاف والآلاف من الأطفال.. أين الإنسانية؟».

وشاركت أورتيجا محتويات أخرى مؤيدة للفلسطينيين عبر حسابها على «إنتسجرام»، لكن هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها عن الصراع على صفحتها الرئيسية وتكتب بيانًا حول الوضع.

استبعاد ميليسا باريرا من بطولة Scream VII بعد دعمها لفلسطين

وجاء ذلك بعد استبعاد ميليسا باريرا، المشاركة مع جينا أورتيجا في بطولة فيلم الرعب Scream VII، في نوفمبر الماضي، بعد أن نشرت منشورات خاصة لدعم الفلسطينيين، وكتب عبر حسابها على «إنستجرام»: «يتم التعامل مع غزة حاليًا كمعسكر اعتقال، محاصرون الجميع معًا، بلا مكان يذهبون إليه، ولا كهرباء ولا ماء.. لم يتعلم الناس شيئًا من تاريخنا، ومثل تاريخنا، لا يزال الناس يراقبون كل شيء يحدث بصمت. هذه إبادة جماعية وتطهير عرقي».