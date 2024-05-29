«الهجرة»: إطلاق أول تطبيق إلكتروني لخدمة المصريين في الخارج قريبا

شارك السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح لتخصيص يوم للمغترب المصري في الخارج، ذلك بحضور سلمى صقر، معاون وزيرة الهجرة لشئون الجاليات والهيئات الدولية، ومحمد حبرك، مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الهجرة.

الوزارة تعمل في مختلف الاتجاهات

وقال السفير عمرو عباس إن السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تولي أولوية كبرى وغير مسبوقة لملف التواصل مع المصريين بالخارج، وتلبية احتياجاتهم ودمجهم في عملية التنمية التي تجري على أرض مصر لربطهم بالوطن الأم، بما يخدم تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، مضيفا أن الوزارة تعمل في مختلف الاتجاهات لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للتواصل مع كل المصريين بالخارج بكافة فئاتهم في كل دول العالم.

واستعرض جهود وزيرة الهجرة، وقال إنها حرصت على إيجاد آليات جديدة من وسائل التواصل، كما جرى العمل خلال الفترة الماضية على إيجاد العديد من المحفزات والمميزات المخصصة للمصريين بالخارج، وفقا للتعرف على طلباتهم.

طرح شهادات ادخار دولارية

وأوضح أنه جرى إطلاق مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، موضحا أن من ضمن المحفزات التي قدمتها الوزارة لأبناء مصر في الخارج، توفير تخفيضات خاصة بهم بأسعار تذاكر الطيران وإنشاء خط طيران «القاهرة / لوس أنجلوس»، اعتبارا من 2025، وأيضا خط طيران «القاهرة / سيول» اعتبارا من العام المقبل، وذلك بالتعاون مع وزارة الطيران، بالإضافة إلى طرح شهادات ادخار دولارية ذات عائد عالٍ، وتوفير مشروعات سكنية بتخفيضات وأسعار تفضيلية مخصصة للمصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارة الإسكان.

خدمات ومحفزات للمصريين بالخارج

وأشار إلى أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، على إطلاق أول تطبيق إلكتروني يتضمن كافة الخدمات والمحفزات للمصريين بالخارج، مضيفا أنه سيكون أول تطبيق للمواطن بالخارج على الهواتف الذكية، وسيكون منصة رئيسية لكل الخدمات التي يتم تقديمها للمصريين بالخارج، فضلا عن عرض السلع والمنتجات التي يستهدف المصريون شرائها لما فيها الأجهزة لأبنائهم في مصر والتراثية التي ستوفر المنصة إرسالها لهم في دولهم.

واستعرض النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الاجتماع، مقترحه بالإعلان عن يوم مخصص للمغترب المصري في الخارج، والعمل على أن يحظى هذا اليوم برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى يصبح هذا اليوم بمثابة محفل سنوي يقام للمهاجر المصري لإبراز دور وجهود وزارة الهجرة أمام فخامته، ويتخلله أيضا تكريم للمصريين المتميزين في الخارج وتوزيع جوائز عليهم.