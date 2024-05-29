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ضبط زوجين متهمين بالاستيلاء على 2.4 مليون جنيه من 8 أشخاص في طنطا

كتب:

محمد بركات
01:43 م | الأربعاء 29 مايو 2024
المضبوطات

المضبوطات

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول طنطا بمديرية أمن الغربية من 8 أشخاص، بتضررهم من (زوجين - مقيمان بدائرة القسم)؛ لقيامهما بالتحصل منهم على مبالغ مالية بإجمالي (2,4 مليون جنيه)؛ لتوظيفها في مجال تجارة الأدوية نظير أرباح شهرية، إلا أنهما تعثرا في سداد الأرباح ولم يردا أصل المبالغ المالية.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

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