السيسي يبحث الأوضاع في غزة مع الرئيس الصيني.. وتوافق على ضرورة وقف إطلاق النار

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئيس الصيني شي جينبينج في العاصمة الصينية بكين، في إطار زيارته الحالية إلى الصين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الرئيس الصيني استقبل الرئيس السيسي في قاعة الشعب الكبرى ببكين، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف، وتلى ذلك عقد محادثات معمّقة بين الرئيسين، تناولت كيفية تعزيز العلاقات الثنائية تزامنا مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّه صدر في هذا الإطار بيانا مشتركا يفصّل مجالات التعاون والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك الإعلان عن عام الشراكة المصرية الصينية، الذي سيشهد العديد من فعاليات التعاون الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين.

وأوضح المتحدث الرسمي أنّ المباحثات تناولت رؤى البلدين بالنسبة للتطورات الدولية والإقليمية، حيث شدد الرئيس على ضرورة وقف الحرب في غزة، مؤكدا الخطورة البالغة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، على الأصعدة الإنسانية والأمنية والسياسية، وما تسفر عنه من مآسٍ إنسانية وسقوط ضحايا، وآخرها القصف المتعمّد لمخيم للنازحين الذي نتجت عنه كارثة إنسانية مفجعة.

وأشاد الرئيس الصيني في هذا السياق بدور مصر المحوري وجهودها الدؤوبة للتهدئة وإنفاذ المساعدات الإنسانية، واتفق الرئيسان على ضرورة وقف إطلاق النار فورا، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، مؤكدين أنّ تطبيق حل الدولتين هو الضامن الرئيسي لاستعادة الاستقرار وإرساء السلم والأمن الإقليميين.

كما ناقش الجانبان الأوضاع في القارة الإفريقية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين بما يدعم جهود القارة التنموية، حيث حرص الرئيس السيسي على تأكيد الأولوية القصوى لضمان الأمن المائي المصري.

وشهد الرئيسان عقب ذلك مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين، وبينها خطة التطوير المشترك لمبادرة الحزام والطريق، وتعزيز التعاون في مجال الابتكار التكنولوجي وتكنولوجيا الاتصالات، وعدد من مجالات التعاون الأخرى.