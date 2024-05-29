حزب الجيل يشيد بزيارة الرئيس السيسي إلى الصين: القاهرة كانت بوابة بكين لإفريقيا

أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الصينية بكين أمس، تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جين بينج لزيارة الصين، موضحا أنّ الرئيس السيسي سيعقد مباحثات قمة مع نظيره الصيني، إضافة إلى عدة لقاءات مع كبار قيادات الدولة الصينية لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات.

عمق العلاقات المصرية الصينية

وأشار الشهابي إلى أنّ الزيارة تأتي تزامنا مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وأكد أنّه كعادة الرئيس السيسي في زياراته إلى الدول الكبرى سيلتقي رؤساء عدد من كبرى الشركات الصينية لمناقشة فرص جذب مزيد من الاستثمارات الصينية إلى مصر، في ظل توجه الدولة لتعزيز آليات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضاف رئيس حزب الجيل أنّ الرئيس السيسي سيشارك إلى جانب الرئيس الصيني وملك البحرين ورئيس دولة الإمارات ورئيس جمهورية تونس وأمين عام جامعة الدول العربية في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني، الذي يعقد غدا لمناقشة مختلف أوجه العلاقات العربية الصينية وسبل تعزيزها.

وأكد الشهابي عمق العلاقات المصرية الصينية، والتشابه الكبير في التاريخ الحضاري للشعبين المصري والصيني، لافتا إلى أنّ هناك قواعد راسخة للعلاقات السياسية والدبلوماسية بين الدولتين.

وأضاف أنّ الصين لا تنسى أنّ مصر كانت بوابتها إلى إفريقيا والمنطقة العربية، حيث استقبلت القاهرة في 30 مايو 1956 أول سفير للصين لتكون أول عاصمة عربية وإفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين الشعبية، التي تآخت ثورتها في عام 1949 مع الثورة المصرية في 23 يوليو 1952.

وأشار رئيس حزب الجيل إلى أنّ الرئيس السيسي حرص خلال السنوات العشر الماضية على تطوير العلاقات بين البلدين لتصل إلى أعلى مستوى لها، وهو مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وفي سياق آخر، أكد الشهابي أهمية انعقاد الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني في هذا التوقيت، مشيرا إلى التحديات الوجودية الخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وإصرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في حربها الوحشية ضد الشعب الفلسطيني.

وأوضح أنّ حضور زعماء مصر وتونس والإمارات والبحرين الجلسة الافتتاحية للنسخة العاشرة من المنتدى يعكس مستوى الشراكة المتنامية بين الصين والدول العربية في السنوات الأخيرة.

وأشار الشهابي إلى أنّ الرئيس الصيني قدم للجامعة العربية في يناير 2016 ورقة للشراكة مع الدول العربية تغطي مختلف مجالات التعاون، وهناك 12 دولة عربية تحتفظ بعلاقات شراكة استراتيجية شاملة مع الصين، مضيفا أنّ الاستثمارات الصينية في الدول العربية تقارب 250 مليار دولار، وحجم التجارة الصينية مع الدول العربية يقارب نصف تريليون دولار.

واختتم رئيس حزب الجيل تصريحاته بأنّ حضور القادة العرب اجتماع المنتدى يعد رسالة قوية للغرب، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، ترفض السياسة الغربية القائمة على الازدواجية والدعم الكامل لحكومة الاحتلال الإسرائيلي في حربها ضد قطاع غزة، عكس السياسة الصينية الداعمة للحق العربي والمعترفة بدولة فلسطين المستقلة ذات السيادة.