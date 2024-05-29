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بث مباشر.. مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي بقصر الشعب الرئاسي بالصين

كتب:

منتصر سليمان
11:46 ص | الأربعاء 29 مايو 2024
جانب من المراسم

جانب من المراسم

أذاعت فضائية «إكسترا نيوز»، بثًا مباشرًا يوضح مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي بقصر الشعب الرئاسي بالصين.

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