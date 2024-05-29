بث مباشر.. مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي بقصر الشعب الرئاسي بالصين كتب: منتصر سليمان 11:46 ص | الأربعاء 29 مايو 2024 جانب من المراسم أذاعت فضائية «إكسترا نيوز»، بثًا مباشرًا يوضح مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي بقصر الشعب الرئاسي بالصين. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: وكيل «شؤون عربية النواب»: الرئيس السيسي سيضع التطورات الإقليمية على مائدة قمة بكين خبير اقتصادي عن زيارة الرئيس السيسي إلى الصين: خطوة مهمة في الوقت الراهن السفير علي الحفني: زيارة الرئيس السيسي للصين تأتي في توقيت مهم أولويات «السيسي» في منتدى التعاون الصيني العربي.. القضية الفلسطينية تتصدر «السيسي» يشارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى «العربي - الصيني» السيسي الرئيس السيسي الصين اخبار الصين بقلم منتصر سليمان