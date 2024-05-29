«القاهرة الإخبارية»: إدخال 194 شاحنة إلى غزة من معبر كرم أبو سالم

قال رمضان المطعني، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح، إن عمليات دخول المساعدات الإنسانية من المنطقة اللوجيستية من منطقة معبر رفح من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم، ارتفعت عددها إلى 194 شاحنة، مشيرا إلى أن البعض من تلك الشاحنات دخلت منطقة التفتيش، وجرى إفراج الحمولة الخاصة بها.

منع دخول شاحنات مواد البناء إلى غزة

وأضاف: «على مدار الساعة الماضية، هناك عدد من الشاحنات التي تحمل مواد بناء سواء من الحديد أو الأدوات الخاصة بالصرف الصحي، ورفضت سلطات الاحتلال بمعبر كرم أبو سالم من دخولها، قائلين إنه لا مواد بناء سوف تدخل إلى قطاع غزة، وكان ذلك قد تكرر في الشاحنات الخاصة بالوقود في اليوم الأول والثاني لدخول المساعدات».

وتابع: «أمس دخلت 4 شاحنات خاصة بالسولار، وجرى بالفعل عبورها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، بعدما سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المعبر بعبور هذه الشحنات من الوقود».