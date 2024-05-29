الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم زيارة إلى مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

واصلت الأكاديمية العسكرية المصرية تنظيم الزيارات الميدانية لطلبة الكليات العسكرية التابعة لها إلى مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، حيث أجرى وفد يضم عدد من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية الجوية، زيارة لعدد من المرضى الخاضعين للعلاج داخل الأقسام المختلفة بالمستشفى وتوزيع الهدايا العينية وتقديم الدعم المعنوي لهم.

وقدّم الوفد الشكر والتقدير لإدارة المستشفى والأطقم الطبية والتمريض على ما يقدموه من أوجه الرعاية والاهتمام بالمواطنين المترددين على المستشفى وتقديم الخدمات العلاجية لهم وفقاً لأرقى المستويات الطبية.

تأتي الزيارة في إطار المشاركة المجتمعية التي توليها القوات المسلحة لدعم مؤسسات المجتمع التي تساهم بدور وطني في خدمة أبناء الشعب المصري العظيم.