كشف مصدر مسؤول في الأزهر الشريف، أن عملية تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية لعام 2024 ما زالت جارية، وتعمل فرق التصحيح على إنهاء المهمة بأقصى سرعة ممكنة دون التفريط في الدقة والجودة، مشيرا إلى أن الإعلان عن النتائج سيكون فور الانتهاء من التصحيح ومراجعة النتائج واعتمادها من قبل المسؤولين داخل الأزهر الشريف، ويمكن للطلاب الحصول على رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، من خلال هذا الرابط https://www.azhar.eg/splash.html

رابط نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2024

وحول الحديث عن رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 برقم الجلوس والاسم على بوابة الأزهر، أكد المصدر في تصريحات لـ«الوطن» أن النتائج لن تظهر قبل الأسبوع المقبل، حيث يتطلب الأمر مزيدًا من الوقت للتأكد من دقة التصحيح وتحقيق العدالة بين جميع الطلاب، ويأتي هذا الإجراء لضمان أن يحصل كل طالب على حقه الكامل في التقييم.

توزيع درجات المواد في نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024

وأوضح المصدر أن مجموع المواد في نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 يقدر بنحو 275 درجة وجاء توزيعهم كالتالي:

- مجموع مادة القرآن الكريم في نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 50 درجة.

- مجموع مادة اللغة العربية في نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 50 درجة.

- مجموع مادة الرياضيات في نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 50 درجة.

- مجموع مادة التربية الإسلامية في نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 50 درجة.

- مجموع مادة الدراسات الاجتماعية في نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 25 درجة.

- مجموع مادة العلوم في نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 25 درجة.

- مجموع مادة اللغة الإنجليزية في نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 نحو 25 درجة.