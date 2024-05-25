رئيس جامعة الأزهر يشيد بانضباط لجان امتحانات «الدراسات الإسلامية بنين» بدسوق

أجرى الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، جولة تفقدية موسَّعة، للاطمئنان على سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق في محافظة كفر الشيخ.

وكان في استقبال رئيس الجامعة، الدكتور محمد الصفتي، عميد الكلية، والدكتور أيمن المستكاوي، وكيل الكلية، وأعضاء هيئة التدريس، في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع قطاعات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

الاطمئنان على سير أعمال الامتحانات

وخلال الجولة التفقدية، اطمأن رئيس الجامعة على سير أعمال الامتحانات في معظم اللجان؛ ومدى الالتزام بالضوابط الامتحانية والقرارات المنظمة لها.

وتأكد «داود» من مستوى الأسئلة، ومدى موافقتها للمحتوى الدراسي الذي جرى شرحه، مشددا على ضرورة وجود أستاذ المادة خلال فترة الامتحان؛ للرد على أي استفسار يرد من الطلاب، وتأكَّد من وجود الإشراف الطبي على مدار فترات الامتحانات الصباحية والمسائية.

وفي ختام الجولة التفقدية، أشاد الدكتور سلامة داود، بالانضباط الذي لمسه على أرض الواقع داخل لجان الامتحانات وخارجها، وقرر صرف مكافأة تشجيعية لجميع عمال الكلية وأفراد الأمن؛ لجهودهم المخلصة في سبيل تقدم الكلية وحسن أدائهم لأعمالهم.