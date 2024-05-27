استحداث جائزة أفضل معلم وتطوير مناهج الإعدادية ضمن خطة الأزهر 2030

أعلنت رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف استحداث جائزة أفضل معلم أزهري ضمن الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي 2030، وذلك لتشجيع المعلمين الأزهريين على المشاركة في المسابقات الإقليمية والدولية، بحسب ما ورد في الخطة.

جائزة أفضل معلم أزهري

وقال قطاع المعاهد الأزهرية إنَّ ذلك يأتي وفقًا لخطة الأزهر لتوفير كوادر تدريسية وتوجيهية كافية وعلى درجة عالية من المهنية مما يضمن جودة العملية تعليمية وذلك لحرص رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية على التنمية المستدامة لقدرات ومهارات المعلمين والموجهين الأزهريين وتهدف أيضًا لتوفير معلمين وموجهين لسد إحتياجات المعاهد الأزهرية في التخصصات المختلفة

تطوير مناهج الإعدادية الأزهرية

كما أشار قطاع المعاهد الأزهرية إلى عزمها تطوير المناهج الدراسية للمرحلة الإعدادية وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ويشمل التطوير المناهج العربية والشرعية ذلك لإبراز وسطية الأزهر، وبحسب ما ورد في الخطة فإنها تهدف لتطوير التعليم بطريقة حديثة تواكب العصر، كما تهدف أيضًا إلى توفير مصادر للتعلم مفتوحة للمعلمين والموجهين والطلاب وتهدف إلى التوسع في الجوانب التطبيقية لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة للطلاب ولدعم مهارات القراءة والكتابة لدى طلاب المرحلة الإعدادي الأزهرية ولتشجيع الطلاب على المشاركة في الاختبارات الوطنية والدولية المعتمدة.