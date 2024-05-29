المعارضة الإسرائيلية توافق على خطة لتغيير حكومة نتنياهو.. ما علاقة جانتس؟

كشف يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، عن تفاصيل الاجتماع الهادف إلى إقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذ وافقت أحزاب المعارضة على خطة لتغيير حكومة بنيامين نتنياهو.

وكتب لابيد في تغريدة عبر موقع «أكس»: «التقيت قبل قليل برئيس حزب إسرائيل، بيتنا أفيغدور ليبرمان، ورئيس حزب يمين الدولة، جدعون ساعر، لقد اتفقنا على خطة عمل لاستبدال الحكومة، من أجل مستقبل دولة إسرائيل».

غانتس قد ينضم للحكومة الجديدة

وأضاف: «نتوقع أن يستقيل رئيس معسكر الدولة بيني جانتس من الحكومة، وينضم إلى منتدى استبدال الحكومة».

ولم يتوقف لابيد عن انتقاد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو منذ بداية الحرب في غزة في أكتوبر الماضي، وقدم جانتس الذي توترت علاقته مع نتنياهو في الفترة الأخيرة، خطة مكونة من 6 نقاط تتعلق بالحرب في قطاع غزة أو خارطة طريق، ووافق عليها بحلول الثامن من يونيو، ما أثار تساؤلات في إسرائيل حول ما إذا كانت الحكومة الحالية على وشك الاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة، وقدم أيضًا طلبًا رسميًا إلى الحكومة لتشكيل لجنة تحقيق في الحرب على غزة وأحداث الأيام السابقة.