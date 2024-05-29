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مدبولي: لن نلغي الدعم نهائيا.. ونحاول ترشيده بالتحول إلى «النقدي»

كتب:

أسماء زايد
03:29 م | الأربعاء 29 مايو 2024
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ ما يتردد بشأن إلغاء الدعم غير صحيح، والدولة تحاول ترشيد الدعم وليس إلغائه، مشيرا إلى أنّ الدولة ستظل ملتزمة بوجود الدعم، وكيفية ترشيده للاستمرار في تقديمه.

وأضاف مدبولي خلال كلمته في مؤتمر صحفي منعقد حاليا: «وجهة نظر الدولة استمرار الدعم، وكل الخبراء الذين سألتهم، يؤكدون استدامة المنظومة وتحول الموضوع إلى الدعم النقدي بدلا من العيني، وأؤكد أننا نوجه موضوع الدعم للحوار الوطني لوضع خطة واضحة».

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