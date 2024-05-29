خلال اجتماع الحكومة.. مدبولي يهنئ الأهلي على فوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا

توجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالتهنئة للنادي الأهلي على فوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه، مشيرًا خلال اجتماع الحكومة اليوم، إلى أن فوز النادي الأهلي بهذه البطولة المُهمة ومن قبله فوز نادي الزمالك بكأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، أمر يدعو للفخر ويستحق الإشادة.

ولفت إلى أن كل ما تحرزه الأندية المصرية من بطولات، وكذا منتخبنا الوطني، من نجاح وفوز يرفع علم مصر في المحافل العالمية، كما عبر عن تمنياته للمُنتخب الوطني بالتوفيق في مبارياته المقبلة، مُتمنيًا الفوز لمنتخباتنا في الألعاب المختلفة بجميع البطولات على الساحتين المحلية والدولية.