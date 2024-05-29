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بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي

كتب:

أسماء زايد
10:38 ص | الأربعاء 29 مايو 2024
الدكتور مصطفى مدبولي

الدكتور مصطفى مدبولي

بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لمناقشة العديد من الموضوعات واتخاذ القرارات المهمة.

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بقلم أسماء زايد