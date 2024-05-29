بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي كتب: أسماء زايد 10:38 ص | الأربعاء 29 مايو 2024 الدكتور مصطفى مدبولي بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لمناقشة العديد من الموضوعات واتخاذ القرارات المهمة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مدبولي: نحقق التوازن بين المصروفات والإيرادات إذا نحينا فاتورة المواد البترولية مدبولي: مصر تنتج 100 مليار رغيف مدعم سنوياً وتبيعه بـ5 قروش فقط مدبولي: خطة لإحداث توازن في أسعار المنتجات البترولية بنهاية 2025 مدبولي يوجه «حماية المنافسة» بضبط الأسواق وإحالة المخالفات إلى النيابة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اتخاذ القرارات مدبولي بقلم أسماء زايد