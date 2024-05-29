رئيس الوزراء: وضع المياه مرعب حال استمرار نسبة الزيادة السكنية حتى 2050

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مشروعات كبرى في مجال المياه، سيفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي تباعا، مثل محطة معالجة مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي، مشيرا إلى أن هناك في المقابل، زيادة سكنية، «لو استمرت الزيادة السكنية لـ2050 سيكون الوضع مرعب بشأن ملف المياه»، موضحًا أننا سنصل إلى معالجة كل نقطة مياه لإعادة استخدامها.

تحلية مياه البحر البديل الوحيد

أوضح «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، أن في حال الزيادة السكانية، لن يكون أمام الدولة المصرية إلا بديلًا واحدًا وهو تحلية مياه البحر، مؤكدًا أنه لكي يجري إنشاء محطات تحلية مياه البحر، سنحتاج مئات المليارات من الدولارات، منوهًا بأن موضوع المياه لا يرتبط بأداء الدولة أو الحكومة، والحكومة تستنفز كل المشروعات التي تمكن الدولة من استغلال كل نقطة مياه.