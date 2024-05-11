مصطفى مدبولي: نستهدف تحقيق 145 مليار دولار من الصادرات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تركز، وتراقب الفواتير التي كانت ترهق الاقتصاد المصري، وتعمل على تشجيع الشركات العالمية حتى تعمل في مصر، بهدف خلق فرص عمل وإتاحة فرصة للتصدير.

وأضاف «مدبولي»، خلال جولة تفقدية لعدد من المصانع بمدينة العشار من رمضان، والذي نقلته شاشة «إكسترا نيوز»، أن مصر قادرة أن تكون صادرتها بأكثر من 145 مليار دولار.

متابعة مستمرة للمصانع

وأوضح أن الفكرة تكمن في متابعة قوية لكل مصنع داخل الدولة، حتى تصل مصر إلى مستهدفها وتحقق «التارجت»، موضحا أنه عندما تتجمع كل الصناعات مع بعضها البعض يتحقق المستهدف المطلوب.

وأشار إلى أنه سيجري زيارة أخيرة لمشروع سكن كل المصريين في مدينة العاشر، لأنه من أهم المشروعات التي الدولة المصرية تبنتها حتى تتيح وحدات سكانية مناسبة لكل شباب مصر.