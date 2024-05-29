«اتحاد عمال مصر»: زيارة الرئيس السيسي إلى بكين دعم جديد للقضية الفلسطينية

أكد محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الصين تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جين بينج، مؤكدا أن الزيارة تحمل الكثير من الدلالات والأبعاد، لإحداث توازنات عالمية على الجانب السياسي فيما يخص القضية الفلسطينية.

أوضح أن الزيارة تأتي بالتزامن مع مرور 10 سنوات على توقيع الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين في عام 2014.

العلاقات المصرية الصينية

أشار إلى أهمية نتائج هذه الزيارة سياسيا واقتصاديا، في ظل تعزيز العلاقات مع الصين، التي تسعى للانخراط بشكل أكبر مع القضايا السياسية بالشرق الأوسط.

وقال «جبران» إن الزيارة رسالة للغرب وتأكيد على تطور العلاقات المصرية مع القوى الشرقية مثل الصين وروسيا، وتأكيد على تقدير هذه الدول لاحترامها ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها وعدم التدخل في شؤون الآخرين، مؤكدا أن للزيارة بعد سياسي يتعلق بالقضية الفلسطينية، لافتا إلى الموقف الصيني من العدوان على غزة وإيمانها بدولة فلسطين المستقلة، ودعمها للقضية الفلسطينية داخل مجلس الأمن وفي اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

أضاف أن القضية الفلسطينية تحتل مساحة كبيرة في المناقشات، خاصة أن الصين تدعم دائما القضية الفلسطينية ومشروع حل الدولتين، وفي الفترة الأخيرة تسعى الصين للحصول على مكانة بوصفها وسيطاً في الصراع بين «الفصائل الفلسطينية» وإسرائيل.

أكد أن الجانب الاقتصادي سيفرض نفسه على الزيارة في ظل العلاقات المصرية الصينية الناجحة على أفق واسعة بمختلف المجالات.