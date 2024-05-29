قيادي بـ«مستقبل وطن»: زيارة السيسي إلى بكين تعزز حجم الشراكة بين البلدين

قال عبدالله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إن العلاقات المصرية الصينية متأصلة، والدولتين يمتلكان تاريخا حضاريا متشابها، وهناك قواعد راسخة للعلاقات السياسية والدبلوماسية بين الدولتين.

تعزيز الشراكة المصرية الصينية

وأضاف السعيد في تصريحات عنه، أنّه منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد شهدت العلاقات تطورًا غير مسبوق وتوافقًا وتوحيدًا في الرؤى انعكس على مستوى الشراكة التجارية والسياسية والاقتصادية بين البلدين

وأشار إلى أنّ زيارة الرئيس الحالية إلى بكين تعزز مستوى الشراكة وتفتح الطريق أمام مزيد من التطور الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي وجذب المزيد من الاستثمارات، خاصة أنّ الصين تعد الشريك التجاري الأول لمصر.

وأوضح السعيد في بيان، أنّ الزيارة تعكس ثقل الدولة المصرية وحالة النمو التي تشهدها وما باءت تمثله من حليف استراتيجي وقوة إقليمية ودولية كبيرة ومحورًا وركيزةً لفرض السلام والأمن الدوليين.

وتابع: «تأتي الزيارة في ظروف دقيقة تمر بها منطقة الشرق الأوسط وخاصة الحرب في غزة، ما قد تساهم في تعزيز التشاور نحو مواجهة العدوان الاسرائيلي الغاشم الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة».