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عضو بـ«الشيوخ»: زيارة الرئيس السيسي للصين تترجم قوة العلاقة الثنائية بين البلدين

كتب:

حسام أبو غزالة
01:41 م | الأربعاء 29 مايو 2024
مجلس الشيوخ - أرشيفية

مجلس الشيوخ - أرشيفية

أكد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس السيسي للصين لها أهمية سياسية واستراتيجية واقتصادية، وتأتي في توقيت حساس بالنسبة للأوضاع الدولية وخصوصا في قطاع غزة، موضحا أنالزيارة ستفتح الباب لمزيد من الاستثمارات الصينية في مصر، خصوصا وأنه سيكون هناك لقاء للرئيس مع رؤساء كبريات الشركات الصينية.

زيارة الرئيس السيسي للصين تترجم قوة العلاقة الثنائية بين البلدين

وأشار عضو مجلس الشيوخ في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إلى أن زيارة الرئيس السيسي للصين تترجم قوة العلاقة الثنائية بين البلدين، وأهمية الدور المصري ومحوريته على خريطة السياسة الخارجية الإقليمية والدولية واحترامه من قبل القوى الإقليمية والعظمى مثل الصين.

 

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