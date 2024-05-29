مصدر رفيع المستوى: لا توجد أي اتصالات مع إسرائيل بشأن ادعاءات وجود أنفاق على حدود غزة مع مصر

أكد مصدر مصري رفيع المستوى، أنه لا توجد أي اتصالات مع الجانب الإسرائيلي، بشأن الادعاءات بوجود أنفاق على حدود قطاع غزة مع مصر، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأوضح المصدر، أن إسرائيل توظف هذه الادعاءات، لتبرر مواصلة عملية رفح الفلسطينية وإطالة أمد الحرب، لأغراض سياسية، لافتًا إلى أن إطالة أمد الحرب هدف إسرائيلي للتهرب من أزماتها الداخلية.