مصدر رفيع المستوى: مصر عازمة على مواصلة جهودها لدعم الأشقاء الفلسطينيين

أكد مصدر رفيع المستوى، أن مصر عازمة على مواصلة جهودها لدعم الأشقاء الفلسطينيين، والحفاظ على حقوقهم التاريخية بكل السبل الممكنة، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وشدد المصدر على أن الوفد الأمني المصري يكثف من جهوده لإعادة تفعيل اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى والمحتجزين، بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن مصر أكدت موقفها الثابت تجاه عدم التعامل في معبر رفح إلا مع الأطراف الفلسطينية والدولية، ولن تعتمد التنسيق مع الجانب الاسرائيلي.

وتابع المصدر: «أبلغنا كافة الأطراف المعنية بأن إصرار إسرائيل على ارتكاب المذابح والتصعيد في رفح الفلسطينية يضعف مسارات التفاوض ويؤدي لعواقب وخيمة».