«وينسلاند»: الاستجابة الإنسانية غير كافية لتلبية احتياجات السكان في غزة

أكد تور وينسلاند، منسق عملية السلام بالشرق الأوسط، خلال جلسة لمجلس الأمن لبحث تطورات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية، أن الاستجابة الإنسانية غير كافية لتلبية احتياجات السكان بقطاع غزة.

وأشار إلى أن العاملين في المجال الإنساني يؤدون عملهم في بيئة بالغة الصعوبة بقطاع غزة، لافتًا إلى ارتفاع نسبة الهجمات التي يشنها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية.

وأضاف وينسلاند أنه يجب معالجة المستقبل السياسي لقطاع غزة ضمن دولة فلسطينية موحدة، مؤكدًا أن إسرائيل تشن عملية عسكرية كبيرة في رفح الفلسطينية ومناطق حولها وهو ما يزيد من حدة الدمار.

وتابع: «يجب ألا يكون هناك وجود عسكري إسرائيلي طويل الأمد في قطاع غزة».