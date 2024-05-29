إلهام شاهين تدعو لأهالي غزة: ربنا ينصر فلسطين ويرحم شهدائها

نشرت الفنانة إلهام شاهين «ستوري» عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» لصورة تحمل اسم مدينة رفح، وتقدمت من خلالها بالدعاء لأهالي غزة وفلسطين، وتمنت من الله النصر القريب لهم.

إلهام شاهين توجه الدعم لفلسطين

وقالت الفنانة إلهام شاهين في «الستوري» على «إنستجرام» «ما حدث من تفجيرات في مخيمات المدنيين الفلسطينيين أثناء نومهم في الليل شيء في منتهى الخسة من الكيان الصهيوني المتوحش، هو خرق لكل القوانين الدولية، قلوبنا موجوعة جداً على ما يحدث من مجازر وإبادة وحرق لشعب يدافع عن أرضه وكيانه وحقه المشروع».

وتوجهت إلهام شاهين بالدعاء لأهالي فلسطين وتمنت النصر القريب لهم،«ربنا ينصر فلسطين ويرحم شهدائهم، وبإذن الله النصر قريب بإذن الله».

تكريم إلهام شاهين من الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما

وومن الجدير بالذكر أن الفنانة إلهام شاهين تسلمت تكريم من قِبل الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، ونشرت ذلك على حسابها على موقع «إنستجرام» «حفل اليوبيل الذهبي للجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما الذي أقيم في أكاديمية الفنون المصرية، ألف مبروك مرور 50 عاما على الجمعية، تشرفت بوجودي معكم وشكراً جزيلاً على التكريم».