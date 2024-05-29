أسباب ارتفاع تكلفة سعر رغيف الخبز.. تقرير حكومي يوضح التفاصيل

فسر تقرير حكومي، أسباب ارتفاع تكلفة سعر رغيف الخبز إلى مجموعة من العوامل المتداخلة أبرزها ارتفاع أسعار القمح، إذ تعتمد مصر بشكل كبير على استيراد القمح وتتأثر أسعاره العالمية بتقلبات السوق الدولية، وقامت مصر بزيادة كميات القمح المستوردة في العام الماضي إلى 11 مليون طن، وخلال الربع الأول من العام الجاري رفعت مصر وارداتها بنحو 22% على خلفية زيادة الاستهلاك وقد شهدت أسعار القمح ارتفاعا ملحوظاً خلال العام الماضي بسبب التوترات العالمية.

زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج

العامل الثاني هو زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج الأخرى، إذ ارتفعت أسعار الخميرة والملح والعمالة والكهرباء والمياه بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ما أضاف إلى عبء تكاليف إنتاج رغيف الخبز، والعامل الثالث هو ثبات سعر رغيف الخبز المدعوم لفترات طويلة، إذ يُباع رغيف الخبز المدعوم في مصر بسعر 5 قروش منذ عام 1988 بينما ارتفعت تكاليف إنتاجه بشكل كبير خلال تلك الفترة إذ وصلت إلى 125 قرشا للرغيف الواحد ويؤدي ذلك إلى خسائر كبيرة تتحملها الدولة المصرية.

وضمن العوامل وفق تقرير حكومي، الحرب في أوكرانيا، حيث أدت الحرب إلى اضطرابات كبيرة في السوق العالمية للحبوب، ما أدى إلى ارتفاع أسعار القمح بشكل كبير وتأثرت مصر كدولة تعتمد بشكل كبير على استيراد القمح بهذه الارتفاعات، وضمن العوامل ارتفاع أسعار الطاقة، إذ ارتفعت أسعار الطاقة عالمياً ما أدى إلى زيادة تكاليف تشغيل المخابز.

دعم أسعار السلع التموينية

وأكد التقرير أنه سيؤدي القرير إلى تقليل العبء المالي على الدولة إذ تُخصص الحكومة المصرية مبالغ ضخمة لدعم أسعار السلع التموينية ويأتي دعم رغيف الخبز على رأس هذه السلع، فوصل الدعم لرغيف الخبز إلى 115 مليار جنيه.

أوضح التقرير أنه بعد دور القرار سيصبح إجمالي عمليات بيع 100 رغيف خبز تُقدر بنحو 20 مليار جنيه بعد أن كانت 5 مليارات جنيه فقط، أي أن الحكومة المصرية ستقلل مصروفاتها بنحو 15 مليار جنيه، ما سيؤدي إلى خفض عجز الموازنة العامة، كما أن تكلفة الدعم للغريف في موازنة 2024-2025 تُقدر بنحو 125 مليار جنيه، وبعد توفير 15 مليار جنيه بعد القرار سيكون ما تتحمله الدولة 110 مليارات جنيه أي ذات تكلفة العام الأسبق.