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«التموين»: تكلفة إنتاج رغيف الخبز 125 قرشا.. وسيباع للمواطن بـ20 قرشا من أول يونيو

كتب:

أسماء زايد
03:41 م | الأربعاء 29 مايو 2024
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن تحويل الدعم العيني إلى نقدي، سيجعله يصل إلى يد المواطن المستحق، مؤكدا أن التحول النقدي المشروط لن يكون ثابتا، بل سيرتبط بحركة سعرية، مضيفا أن «تكلفة إنتاج رغيف العيش جنيه وربع، وسنبيعه للمواطن بـ20 قرشا».

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تحصل على هامش ربح من قرار رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم، مؤكا أن قرار الرفع من 5 قروش إلى 20 قرشا اعتبارا من أول يونيو، لن يحقق أي هامش ربح للحكومة.

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بقلم أسماء زايد